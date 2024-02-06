【張基焦點】架勢奇爸一再試準

容天鵬與周俊樂一直維持緊密合作關係，送歲戰繼續攜手出擊，「架勢奇爸」已經反覆仄準，有望出頭。另外，「怪獸豪俠」季初交代後，現時評分又再回復競爭力，不能忽視。「一支箭」剛戰以副車身份都能入Q，盡顯實力，今回由潘頓接手，戰意鮮明。「飛輪步」今場形勢有利，只要主宰步速可以交出好成績。

第5場四班1650米，「架勢奇爸」質素的確不算太突出，未能交出外地水準，但今季開始一直跑得好，剛戰跑此程起步居後，拉士撲上追至殿軍，只落後「得意佳作」個多馬位，如今由季初的60分減至52分，負磅開始有利，埋門於從化做工夫，狀態明顯見弗，況且今次的對手多數已見底，可扳回一仗。

第1場五班1650米，「怪獸豪俠」演出水準的確不穩定，但自季初贏同程後，現時評分竟然較當時低2分，又可以起作用，加上早證明跑此程有頭有尾，今場無明顯快馬，既然上仗1800米也輸不遠，今回縮程可放到。

第2場四班2200米，「一支箭」剛戰跑田草2000米似乎不是目標，但拉士追至亞軍只不敵廐侶「翔龍再現」，今次立即改用潘頓，「紅杉木」子嗣氧量充足，跑2200米更合腳法，今場早段有馬走，形勢有利，贏面突出。

第7場三班1650米，「飛輪步」經常驗出有喘鳴症，但實力不差，今次跑85分上限賽事，反而不用孭重磅，今場難得無馬走，形勢有利，配合抽4檔好位，可回復真身。