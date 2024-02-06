【進階選項】馬有運換人大反擊

蔡約翰馬房「驕陽明駒」7戰5勝，剛戰捧走經典一哩賽，成為現役4歲馬組別中最優秀一匹，這匹培育自西澳洲賽駒當年未足歲已被原馬主在網上放售，結果只以1萬澳元賣走，之後在柏連拿一出即勝，同樣因為金錢而割愛，這亦無可厚非，畢竟出自細馬房小馬主，養馬風險不少，在未可預計將來的情況下，錢在自己袋最實際。不過「驕陽明駒」縱然日後成就再高，育馬者亦無辧法令財富倍增，皆因此駒母系Paris Texas已於2021年離世。能購入這類良駒，馬販眼光好是其一，馬主養馬運亦重要。好多時大家都會搵外地出賽較少馬匹，但成績頗為參差。

第6場「馬有運」來港前只出賽2次，初出跑拍賣會錦標賽出閘被撞跟跑包尾敗不作準，休息9月個第2仗即於格堡馬場軟地以後上跑法輕鬆打開勝門，純看贏馬姿態比起「驕陽明駒」澳洲初出時更吸引。抵港後上季5戰全敗，今季爆冷一役於天雨場地下跟前，擊敗路程專家「樂加福」。上場霍宏聲8檔起步大力騎上前博位，結果全程頂出三疊，腳程蝕盡只輸3個馬位。其實本身跑法可以早段讓牠順走找遮檔，直路擺正全力衝刺便可，我期望今次換上田泰安可做到，臨場有點雨加持更妙。

「驕陽明駒」母不在，但父系「豪華房車」配種期正如日方中，蔡約翰更似乎是此系馬頭號粉絲。第4場「無限美麗」終於都要落回潘頓手中。上場跑法又的確有點進退失據，起步大力約束，133磅留到尾疊，再掟大彎如何能收復失地？如此劣勢仍交回全場最快末段，充分展現其雄厚潛力。睇血統將來亦必然要上1400至一哩，但今次唔急於增程，反而換上冠軍騎師操刀，睇心意恃質贏多場上三班再算。