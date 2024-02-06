【三重彩地帶】「鬥士」1檔勇往直前

呂健威作風正派，跑谷草若然有好檔配合更加搏到盡，季內6駒排1檔便獲2冠2亞，今次兩場推介不約而同均是1檔呂廐馬。

第5場四班1650米，「威威鬥士」近3仗名次拾級而上並於上場報捷，勝後只多負兩磅未算吃力，排檔亦佳，6歲馬必把握機會再拚。

「皇仁福星」專攻同程，放頭跑B欄最煞食，3戰2冠1季，遇上今場快馬不多，有機會主導步速形勢。「冠寶駒」上季2W而其餘11戰卻經常大敗，根本不用睇近績，季內亦5戰皆北，今場變數是復配上季贏馬拍檔梁家俊。「開心勇駒」及「紅海勁」都是正路配腳。

第6場四班1200米，有「輗多福」在陣可確保有正常步速，「勇創派對」排1檔留前鬥後，隨時一網打盡，畢竟季初曾跟其後在三班兩捷的「好友心得」串Q。

「逐夢年代」新勝田草1400米，轉場縮程賺級數，埋門試谷閘有備而來。「宏才」同程排外檔一再入圍，今次10檔不用太擔心。「天足貓」上場田草場地不利放，快放輸4馬位已收貨，計分已回落至季初贏馬水平。「花好月盈」上場同程11檔焗留，轉彎飛到去握手位，末段收復不少失地輸3乘，今次3檔形勢好得多。■海東