【J臣研究所】錶壇精英當銳穩陣

雖然筆者人不在香港，但都感受到香港那股怒氣，球王美斯訪港本為美事，最後竟然僅觀戰不落場，事後眾說紛紜各有演繹，究竟原因何在責任誰屬無人得知，不過事實上除咗美斯，其餘球星都未在正選之列，咁成隊擺晒喺度又唔上場，無非只有兩個可能性，一係未收足錢，二係班球員唔想同你做呢場騷，大家聰明人心中都應該有自己答案，不過有關單位下次再搞，就要醒少少了。

先睇第8場賽事，「錶壇精英」上次雖然賺輕磅之利贏馬，但兩步追贏隻「精雪暴雪」，已證明今季有大幅進步，贏開嘅馬加分唔多，今場都算穩膽。「喜至寶」跑贏馬路程但上場泥地衝落唔多，似跑多咗。要數今場對「錶壇精英」最大威脅馬，當屬初出嘅「本領非凡」，呢隻馬筆者十分熟悉，佢在新西蘭試閘大勝8個馬位時已經關注，3歲在澳洲時贏1400米，不過更值得留意是轉戰澳洲嘅首仗，因為當時後上直追該場大熱門幾乎贏馬，明顯跑新鮮感特佳，而呢隻馬踏入4歲估計以1600米以上更佳，所以今場可拖一票，但博W就唔值。「良田福星」大閘都有走勢，可兼顧。

第9場「精算暴雪」有運闖弱組，12檔其實比1檔仲好，唔塞車一衝就過晒。「英雄豪邁」呢個分最多位置。「一代天嬌」馬女好一場差一場，但檔靚唔敢飛。「昇瀧駒」大閘速度高，放順咗未必唔得。