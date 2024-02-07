【耀眼精選】開心勇駒跟多鋪

天文台預測：「受東北季候風影響，廣東內陸天氣寒冷。一道廣闊雲帶會在本周中期為華南沿岸帶來有雨的天氣。預料強烈的季候風補充會在星期三晚上抵達華南沿岸，隨後兩三日該區轉冷。」，換句話講今晚極有機會受天雨影響，兼且氣溫會驟降。

筆者近期推介過兩匹大冷馬，分別係總場次326場嘅「開心勇駒」同總場次369場嘅「夢照發」，一匹之前跑過3次，全部以第11名過終點，輸得最近一次都落後頭馬超過10個馬位；另一匹就只跑過一場，輸畀「精算特殊」7個多馬位得第12名。

相信賽前唔少人睇到筆者貼呢對馬，第一個反應都會心諗「唔係呀麻，呢啲都貼」、「呢個寫馬佬真係唔識㗎喎」、「係唔係亂貼呃稿費㗎」。筆者可以好負責任同大家講，響落筆前內心都經過一番掙扎先至敢寫。因為純計數呢對馬都係唔夠分贏，不過透過睇片估計到「開心勇駒」轉場會有變數，「夢照發」就源於對血統嘅熟悉，而最主要揀佢哋嘅原因係肯定兩匹馬火燒都唔會熱，有合理賠率回報，P當W賭。

呢對馬不約而同參戰今期賽事，「開心勇駒」列陣第5場續跑1650米，「夢照發」就進一步增程兼轉場，都有機繼續跑入前列。