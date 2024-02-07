【分秒在握】又快又準嘅福星

伍鵬志經過11月及12月瘋狂連贏15日後，攻勢稍緩亦可以理解，不過此倉銳意爭冠軍，旗下馬有機會必然不會手軟。第5場「皇仁福星」季內一條心專攻谷草一哩，8戰2勝5位準到不得了，今次快馬不多可賺形勢。

雖然「皇仁福星」今季只贏過兩仗不算太多，但絕對係伍鵬志的代表作之一，此駒上季出道6戰表現平平，但經過一季時間適應水土，今季即刻大爆發，季內初出以20倍冷門身份入Q後，就揭開此駒長跑長有之旅，尤其係田泰安接手此駒後，不但成功打開勝門，而且兩次贏馬分別係2.4倍及2.3倍，可見有人根本信心十足。

連贏兩仗之後，前仗「皇仁福星」只得第7名，本來以為係一輪攻勢後回氣的部署，殊不知上仗又重新入位，看來頗有鐵馬勤拚不疲的特性。其實此駒上仗上名跑第2名，只以頸位之微負於「威威鬥士」，今次兩駒再碰頭，「皇仁福星」由讓4磅變為只讓1磅，單計數字已有權追回馬頸位的距離。而上仗347場的谷中一哩，步速一點也不慢，頭1250米造1分16秒1，比同晚三班同程還要快3線，「皇仁福星」能夠段段快跟入Q，表現一點也不差。

況且，環顧今次同場參賽馬，大多為欠缺前速的後追分子，因此「皇仁福星」縱排8檔不算太好，但估計應可從容搶到頭，以此駒氣量及韌力，對手要在直路反先，必須要有超水準表現方可做到。

■長風

第5場 2皇仁福星 4威威鬥士

7架勢奇爸 10紅海勁