馬主索償最後通牒！要求澳門賽馬會21號前正面回覆！

澳門賽馬主一班馬主，再向會方發出最後通牒要求賠償。

對於澳門賽馬會答非所問，只以馬匹安排事宜回應馬主索償要求，一班馬主今日正式發出最後通牒，早上先以電郵形式傳送予馬會營運總裁杜浚斌，與及董事局6位成員，包括：主席梁安琪女士、常務理事李志強、副主席李惠文、聯席副主席吳志誠、理事蘇樹輝博士與官樂怡大律師，而於稍後時間，馬主召集人代表，資深大馬主譚偉霖，更加親身帶同原稿函件，親自交到杜浚斌手上，以示對馬會最後誠意。

就今次最後通牒內容，一班馬主再度聯署，敬請馬會能夠正視事件，關注絕大部份馬主，在會方無預警交還專營權下，未能就馬匹賠償安排得到共識，懇求會方作為一個良心機構，能夠公正持平地，評估每匹馬的價值而給予合理賠償，而一班澳門賽馬會馬主，亦定下2024年2月21日前給予會方正面答覆，以安定馬主紛擾心態。

馬主代表譚偉霖亦強調，今次最後通帖，對於澳門賽馬會屬於先禮後兵做法，假如於限期前未有任何正面回覆，將會一如信中內容提及，向博監及相關政府部門尋求援手、並且透過傳媒及網媒申訴，當然亦不排除最終以法律解決事件。