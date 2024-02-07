【戰況R7】慘！周俊樂造唔到磅冇場頭馬！

第7場三班谷1650米，「飛輪步」早段喺前面放得好順，但到入彎一段，後面隻「陸知」突然上來拍住燒，結果呢段步速23秒6好快吓，有馬搞亂檔，「飛輪步」逼住跟快咗，最終鬥輸畀沈廐「十八掌」呀，後駒今次早早跟2、3位，直路唧一段，終於打開今季勝利之門，上次喺1800擺前開咗氣，真係幫到手。是場跑第3、4名，係排10檔後上的「美麗滿滿」及伍鵬志的「唯美主義」，至於大熱門久休復出的「黑桃火箭」衝唔到上來倒灶。

沈集成認為「十八掌」無論出戰1650米抑或1800米都可應付得好，最緊要係隻馬跑得舒服，其實隻馬入直路後仍有內閃問題，但佢跑到自己步韻走得順就可交出強勁走勢。而「十八掌」近仗作出配備變動，練者表示因為「十八掌」晨課氣聲大，所以綁脷希望幫助呼吸，此配備有幫助。

沈集成同班德禮今季取得騎練首W，練者表示都有段時間未同班德禮贏馬，因為有啲馬都係其他騎師騎開同操開，無理由無端端換，但「十八掌」周俊樂造唔到磅，班德禮咁啱造到磅，就畀咗佢騎，結果殺咗樂仔隻「飛輪步」。

第7場賽果：9-3-5-8

二重彩賽果：9-3(最後賠率41)