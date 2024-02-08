【戰況R9】霍宏聲放假 嘉熙請纓送歲食尾胡！

尾場賽事送兔迎龍，最終唔係由大牌騎師贏馬，而係華將陳嘉熙食出尾胡！驚唔驚喜？意唔意外？

呢場三班谷1200米，兩匹大次熱門「精算暴雪」同「昇瀧駒」都交唔出水準，反而嘉熙騎住上次第3的「鈁糖武士」，排8檔但早段跟到中間內欄位，入直路捐入面爆後勁，衝贏亞、季軍「撼天鐵翼」及「爭金奪冠」，幫胯下坐騎交出今季首捷，叻仔呀~

破1個多月悶局贏到今季第3W嘅陳嘉熙，話「鈁糖武士」季初首仗跑盡晒輸可能真係輸短頭欠運，之後幾場馬匹表現有點回落，今次都係自己重新索騎「鈁糖武士」，可能霍宏聲又請咗假，所以此駒輾轉重回自己手上，感謝方嘉柏提供機會，能夠贏馬大家都好開心。

而今場「鈁糖武士」抽8檔起步，賽前方嘉柏飛咗，留低指示都係順走，而上幾場睇番都係跟前咗返嚟輸唔遠，以自己對此駒嘅了解，都係留一留再衝表現較好，剛巧今場步速扯快少少，開頭以為楔到二疊已經覺得好好，但係後尾又埋到欄，以自己經驗B欄好多馬都會出外疊衝，自己走入面都係搏一搏，點知隻馬交出比預期好嘅衝勁，食出尾胡呀~

第9場賽果：8-5-9-3

二重彩賽果：8-5(最後賠率105)