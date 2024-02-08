【賽後報告】健康之星獲公平出閘

是晚賽後報告撮要：

第3場：賽後，艾道拿報告，他賽前並無打算讓「日日獎」領放，但自有利的檔位起步的坐騎出閘不俗，能夠領放。然而，艾道拿未能就坐騎在直路上轉弱提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。小組認為與近仗相比，「日日獎」今仗的表現令人失望。賽後被發現失去右後蹄的蹄鐵。

第5場：抵達起步點後，楊明綸表示對「勇冠皇子」的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，經過必要的診視後，獸醫認為此駒適宜出賽。被查詢時，楊明綸表示，他獲指示讓自內檔出閘的坐騎居前競跑，而坐騎出閘笨拙，他因而催策坐騎以遵從策騎指示。他說，坐騎沿途走勢欠強勁，他對坐騎的動作有些疑慮，因坐騎在賽事不同階段失去平衡。他又說，他在收停坐騎後也表示對坐騎的動作有疑慮。練馬師黎昭昇確認他指示楊明綸讓自內檔出閘的此駒居前競跑。他說，儘管「勇冠皇子」於是賽前曾接受釘甲處理，他滿意此駒在今仗賽前的情況。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第7場：宣佈覆磅完畢前，小組曾考慮「健康之星」是否獲公平出閘。小組在聽取了見習騎師鍾易禮及司閘員施百厲的證供後，發現此駒就在開閘前將頭轉向外側，因而出閘緩慢。小組認為「健康之星」就在開閘前將頭轉向外側，並未被閘廂助理員阻礙躍出，已獲公平出閘，因此宣佈此駒為出賽馬匹。「健康之星」必須試閘及格後，才可再次出賽。

1、押後研訊 — 2月4日沙田賽事 — 第9場（396）

「四喜鳥」 – 接近1200米處時收慢避開「鼓浪飛凡」（艾道拿），當時「鼓浪飛凡」在尚未帶離下向內移入。小組嚴厲譴責艾道拿。

2、押後研訊 — 2月24日沙田賽事 — 第八場（368）

「浪漫風采」 – 小組於1月24日就「浪漫風采」（何澤堯）於接近450米處時跌倒並導致何澤堯被拋下的原因展開研訊，並於是晚繼續研訊。小組進一步聽取了潘明輝（「太陽之子」）的證供，及聽取了何澤堯的證供。潘明輝被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近450處時在催策坐騎之際容許坐騎向外斜跑，導致「太陽之子」與「浪漫風采」互相觸碰，「浪漫風采」因觸碰而跌倒及將何澤堯拋下。小組判罰潘明輝由2月25日星期日開始停賽，直至3月11日星期一才可再次出賽（5個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定潘明輝的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第5級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。