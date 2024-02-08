【蹄聲妙影】杜絕用物品霸位 馬會洗太平地

近年網絡出現不少停車場人肉霸位嘅短片，受到網民猛烈公審，啲留言仲好盞鬼，百看不厭。其實，賽馬日看台霸位情況一樣咁嚴重，相信有入開場嘅馬迷都見識過，尤其可近觀馬匹神態嘅馬匹亮相圈，看台上好多座位長期都畀人插晒旗，事關好多馬迷行開行埋，去廁所又好，落欖又好，都會用份報紙或老花眼鏡等個人物品霸住個座位，以便折返後完美歸位。

不過，有時佢哋份報紙畀風吹走咗，甚至畀其他人士行過撞跌，就突然出現番個吉位，人哋梗唔同你客氣即刻搶灘，拗撬亦隨之發生，保安大隊處理呢啲糾紛，其實都司空見慣。除此之外，好多馬迷輸贏都好，頭也不回離場後，結果攞嚟霸位嘅報紙就此棄掉喺座位，搞到看台經常出現「有位冇人敢坐」嘅窘境。

有見霸位問題去到一發不可收拾地步，最近保安大隊終於做嘢，見佢哋趁啲參戰馬行完亮相圈步往跑道，就即刻展開清場行動，不斷提醒看台嘅馬迷離座後要拿走私人物品，仲用本簿仔Mark低擺放私人物品嘅座位號碼，叫做留低證據，以便清理現場，睇嚟馬會已下定決心洗太平地，估計相關行動快將延伸至投注大堂區域，所以霸位人士要好自為之了。

初步提供:

第2場5「閃耀將神」

第6場14「駿先生」

■東星