【賽馬以外】由湯寶森去到湯普新

估唔到嚟緊大年初三賀歲戰，竟然有新騎師來港客串，就係澳洲好手湯普新。睇到呢個名，令筆者諗起一位好多年前在港上陣嘅騎師，佢叫做湯寶森，然後再睇吓佢哋嘅英文名，湯普新就係Ben Thompson，而湯寶森就係Robert Thompson，再加埋另一位來港做過簡炳墀主帥嘅名將Brent Thomson唐敏生，見到呢幾位Thompson或Thomson，或多或少證明咗呢廿幾年來港客串嘅澳洲騎師嘅少少變化。

如果唔係有番咁上下資歷，依家啲馬迷應該對湯寶森冇任何印象，事實上喺佢來港擔任前澳洲練馬師白理維主帥期間，筆者都只係小朋友嚟啫，但因為自小就睇馬，就記得呢位騎師，印象中就係騎功比較差，成日畀啲評馬人鬧，當中最經典一役就係策騎「勝利拍檔」輸畀吳定強嘅56倍大冷門「彩色世界」呢一役啦，嗰日係1993年3月21號，話說「勝利拍檔」當年一出即贏三班1000米後，翌仗升上二班增程跑1400米，幕後都覺得實食無黐牙，湯寶森都以為係，入直路時覺得大把喺手唔騎住，點知前面嘅「彩色世界」放極唔斷，搞到最後湯寶森出盡奶力都追唔切，就咁輸咗飲恨。可能大家覺得，輸一場啫，唔係咁大問題吓嘛，問題係「勝利拍檔」第2季喺靳能胯下贏當年仲係叫香港邀請碗嘅國際賽，然後仲有資格遠征日本安田紀念賽，就知佢輸當時輸畀「彩色世界」有幾震撼啦。

不過，筆者依家睇番啲資料，雖然湯寶森喺香港馬迷印象唔係咁好，但佢原來早喺2015年已經入選澳洲賽馬名人堂，兼且曾經受勳，由1973年出道騎到2021年先退休，加埋累積逾4400場頭馬，單係呢啲紀錄，就知佢有料啦。

至於唐敏生亦係另一位可能要資深馬迷先識嘅騎師，事關佢都係90年代來港做簡炳墀主帥，騎過夥拍「金鑰匙」、「生圖」呢啲名駒，但佢嘅代表作自然係贏過4屆覺士盾，第1次贏嗰時仲要只得17歲，所以佢當年都係挾極大名氣來港，絕對係頂級騎師，難怪之後都入選埋澳洲、新西蘭嘅賽馬名人堂。

從湯寶森、唐敏生呢啲例子，似乎喺90年代嘅香港馬圈，會有啲極有名氣嘅澳洲、新西蘭好手來港策騎。至於今次呢位湯普新，可能因為呢幾年筆者對海外馬圈嘅消息跟得唔貼，所以真係冇咩印象，但從馬會網頁睇吓佢嘅簡歷，原來佢主力喺澳洲昆士蘭省策騎，本身15歲已經出道(但香港啲見習騎師就25歲先喺香港出道…)，依家佢27歲，換言之都騎咗12年左右，直到舊年先憑「奇占士」贏咗個場首場G1渥利盾，而佢亦曾去過新加坡、新西蘭同埋阿聯酋等地贏馬。睇吓呢啲資料，的確名不見經傳，嚟到崇尚名牌嘅香港馬圈，真係好大挑戰。

不過，筆者唔係睇死湯普新來港發展一定唔得，事關當初潘頓、田泰安嚟香港時，都唔算出名，大家對佢哋都冇咩認識，但依家已經係獨當一面嘅高手。只不過，由湯寶森、唐敏生依家可以列入名人堂嘅騎師，去到依家嘅湯普新，究竟呢廿年發生過啲乜，反而先係值得好好諗諗。

■山無陵