大年初三賀歲賽入場 有招財筆送

甲辰龍年伊始，香港賽馬會將於大年初三（2月12日星期一）在沙田馬場舉行《農曆新年賽馬日》，帶來連場精彩賽事及連串喜慶活動，讓市民感受沙田馬場熱鬧喜氣的新春氣氛。當日下午3時30分前，在沙田或跑馬地馬場的入場人士均可獲贈「招財筆」一支，更有機會贏取指定24K包金擺件一份。除了醒獅賀新歲及騎師向觀眾拜年外，綜合匯演暨開幕儀式還請來知名藝人胡楓、薛家燕、吳業坤及周吉佩現場獻唱，與馬迷歡度新春。

高達1.38億元大賞賀新春

馬會將合共發放高達1.38億元大賞與各位同賀新歲。2月12日年初三《農曆新年賽馬日》當日將動用三T儲備，將三T多寶推高至1,100萬元，估計以10元一注獨中三T正獎的彩金可高達1,800萬元，而當天的四重彩及四連環合併彩池亦會加入200萬元多寶儲備，於第7場及第11場賽事各注入100萬元多寶。六合彩新春金多寶攪珠將於2月14日（星期三）舉行，若以10元一注獨中，頭獎基金估計可高達1.18億元。

綜合匯演暨開幕儀式將於上午11時15分在馬匹亮相圈展開。香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生將親臨出席開幕儀式，與一眾馬會高層為醒獅點睛。

藝人獻唱及連串場內精彩活動

·知名藝人胡楓、薛家燕、著名歌手吳業坤與中年好聲音1的實力唱將周吉佩將亮相沙田馬場綜合匯演，為現場馬迷獻唱多首金曲；此外，場內亦特別安排精彩的醒獅表演及騎師拜年賀新歲，祝願市民財源滾滾，暢旺全年。

·中年好聲音2歌手安雅希、顏米羔及劉可於賽事期間，在公眾席鄰近「好賞食」的地面投注大堂舞台上獻唱喜慶樂曲，與馬迷高歌同賀新歲。

·當日在沙田或跑馬地馬場入場人士均可獲贈「招財筆」一支及即揭即賞抽獎卡一張，揭中抽獎卡即可贏得指定24K包金擺件一份，獎品合共388份，總值逾14萬港元。禮品派發至下午3時30分，送完即止。

·馬場公眾席廣場設置「財來運起桃花園」巨型賀年裝置，讓市民打卡及招運添財增桃花，場內多個位置更設有大型風車，祝願市民龍年運轉乾坤。

·馬會將參與大年初一新春國際花車巡遊匯演，與全港市民共慶新春。匯演後，花車會移師沙田馬場於大年初三農曆新年賽馬日展出，讓大家盡情打卡留念，延續佳節氣氛。

·入場人士可參與「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，首500名按指示最快提交正確答案的參加者，可獲得指定獎品一份。

·多款賀年應節佳餚於沙田馬場美食總匯《好賞食》限量供應。

全日共11場精彩賽事，頭場於下午12時30分開跑，焦點為第8場的賀年盃（下午4時05分），沙田馬場於早上10時30分開放入場。當日上午10時至下午3時提供免費穿梭巴士服務由黃大仙港鐵站（正德街D2出口）前往沙田馬場。