賀歲1,800萬三T 可以點部署？

龍年賀歲喜洋洋，農曆新年大賞高達1.38億元！包括下周一年初三舉行11場賽事，三T估計派彩高達1800萬元，以及第7場及第11場四重彩及四連環各有100萬元多寶，然後周三情人節2月14日有六合彩新春金多寶頭獎基金1.18億元，記得提前諗定投注方式！

三T編在第5、6及7場，新年一切新開始，1號馬好意頭？其實巧合地此3場1檔馬俱有好機會，更值得留意。

第5場四班1600米，容廐近5匹田草1檔馬共取2冠2殿，而「幸運雄威」今季6戰跑田草一哩共取2亞1季，同程演出準繩，熱透身的馬今回用王牌出擊，排1檔配鍾易禮只負125磅，計數捧得過。

第6場賀廐「駿先生」近3仗短途愈跑愈近，上仗配巴度於直路賽只輸個多馬位，今回突然用王牌增程上1400米，排1檔好追，僅負117磅甚輕，進步可期。況且賀賢與巴度今季合作已取得2冠3亞6季，可見練者亦重用巴度搏殺，可拚勝。蔡廐「金匯昇昇」亦愈跑愈勇，上仗已在潘頓胯下打開勝門，居四班應屬過客身份，也要吼實。

第7場三班1200米，廖康銘接手「展宏圖」後即安排跑田草1200米，結果對住「華麗再勝」輸6個多馬位不遠，試準後今再攻同程，決心非輕，除頭罩排1檔隨時有驚喜演出，搵冷腳要吼此駒。

至於希廐排2檔的「嘉應高昇」，3戰共取1冠2亞全入Q，尾關穩膽所在。

另留意第7場及第11場俱有四重彩及四連環彩池多寶100萬元，第7場1號馬東廐「樂滿貫」上仗與「展宏圖」同場追近，要留意。

第11場三班1400米，「馬林」乃韋達馬房中今季演出特別準繩的一匹，勝後續居三班形勢大好，與班德禮十分合拍，排5檔易跟易衝，坐位望贏。蔡約翰與潘頓攜手合作「鐵金剛」，用王牌戰意鮮明，增程排7檔機動好衝，四重彩慳注碼可用雙膽。