【分秒在握】梁家俊行好運

今次賀歲賽跑足11場，除了賀年盃出馬數目較少外，其餘場次不少具睇頭的賽事，初步來看，蔡約翰、希斯、伍鵬志及呂健威都派出大批精兵上陣，看來無論華倉還是洋倉，都希望贏馬攞個好意頭。羅富全今季表現雖稍平淡，但今次派出的「誠好運」，雖然要孭到135頂磅，但馬匹競賽天分甚高，看來有機會贏多一仗升班去也。

今次列陣四班1200米的「誠好運」，前仗季內初出臨門票數急跌成為5.1倍熱門，結果跟前守好位下，贏來清風送爽毫不拖泥帶水。上仗加分後孭至133磅，對一匹第2次出賽馬而言，當然有一定難度，而且「誠好運」排9檔亦不算好，結果出閘後刻意稍留再切入，但入到直路之後，卻遲遲未能望空，結果苦等了大約100米後方能望空衝刺，結果馬匹卻交出極強橫衝刺追回第3名，若非直路受困，應該已擒下該場大熱門「增強」，亦會對頭馬「大英才」構成更嚴重的威脅。

來到今次，「誠好運」雖然進一步要孭135磅，但對比上仗只多2磅，有過一次負重磅的實戰經驗，按理可以克服，而梁家俊能夠有如此好馬在手，相信必會用心演繹。

■長風