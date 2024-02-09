龍年賀歲 廖康銘話要旺旺佢！

對於今季先來港開倉嘅澳洲練馬師廖康銘嚟講，下周一係佢首次賀歲戰，佢亦知道要入鄉隨俗，喺呢個咁喜慶嘅日子大舉出擊，派出9駒上陣，當中包括一對已有表現嘅質新馬「旺旺快駒」及「椒椒醒」，絕對有機會喺大年初三攞頭綵。

先講吓第6場四班1400米嘅「旺旺快駒」，剛戰初出跑田草1200米有啲票數支持，結果後上追至季軍，落後「時間寶」兩個馬位，今次立即增程出擊，廖康銘今朝接受訪問時提到，前駒係匹有能力嘅質新馬，剛戰初出沿途都花咗啲時間做好平衡，但當擺正衝刺時，追勢好好，佢都好滿意馬匹演出。不過，練者都覺得「旺旺快駒」應該匹一哩馬，因此今次先增程跑1400米，相信步速較為合適，同埋讓馬匹小休一個月，埋門進度理想，只係抽11檔較為吃虧，慶幸今次喺A跑道角逐，希望減低影響。

至於第3場四班田草1200米嘅「椒椒醒」，初出跑同程克服14檔得殿軍，點知上仗就大敗而回，廖康銘提到隻馬首次上陣嗰場後上跑得好，剛戰都冇打算擺前走，點知隻馬跟前沿途三疊望空，難以交出水準。不過，今次總算由對上兩次嘅外檔變抽內檔好位，佢就想馬兒可以搵到少少遮擋跑，會有極大幫助。另外，廖康銘仲話本身一早搵咗布文過檔，上月尾仲試埋閘，可惜OK哥停賽，之後都有唔少騎師搵佢索騎，而佢最後搵咗霍宏聲幫手，希望交出好成績。