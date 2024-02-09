點解等到初三先登場？羅富全話難以置信…

早前羅富全嘅J布自購馬「明亮天下」在港初出即贏三班田草1200米，演出令人眼前一亮，賽後全哥仲提到話其實前駒唔係短途馬，因此都想爭分幫呢匹4歲馬入選香港打吡大賽。不過，講到羅廐打吡武器，點少得大年初三賀歲戰角逐第9場三班田草1600米嘅「難以置信」，事關呢匹4歲馬來港前名氣甚響，屬古摩亞陣營兼由岳伯仁訓練，贏過一場途程2000米倫敦金盃，然後喺皇家雅士谷賽期嘅英皇佐治五世錦標得季軍，此駒更係舊年3戰全勝嘅明星馬「名戰古城」(City of Troy)嘅同父同母哥哥，夠晒卡士啦。

不過，既然目標係下個月24號嘅香港打吡大賽，點解「難以置信」等到大年初三先至上陣呢？羅富全今朝接受訪問時提到，原本打算安排「難以置信」喺12月初試閘，點知喺試閘前幾日突然發燒，被迫抖咗段時間，影響進度，之後蹄部又有少少唔妥，搞到今日先至可以首度登場，全哥亦提到此駒性能偏長，至少要跑1600米，最初都有諗過揀1800米先上陣，但因為距離打吡舉行嘅日子唔多，因此率先揀咗呢場一哩賽事作為熱身。

另外，羅富全亦指出「難以置信」兩課試閘走勢唔算搶眼，主因係路程太短，但拉士嗰課已經有追勢，狀態開始嚟緊，現階段希望可以爭取多啲分數，為下個月嘅打吡大賽做好準備。