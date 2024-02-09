初三派馬全季最多一次！希廐3隻強配潘頓！

希斯於年初三賽事強勢出擊，季內首度於一個賽日派9駒參戰，當中今季替其贏最多馬之潘頓，龍年首戰兩人攜手出擊，「智智多寶」與「嘉應高昇」兩匹當銳質新馬，再加上打王牌轉場求變的「武林至尊」，3匹合作賽駒分量十足，這對騎練鋼鐵組合有望於新春攞頭彩。

要數潘頓與澳洲練馬師合作緊密程度，當然以蔡約翰為首，希斯次數雖然稍有不如，但與潘頓重點出擊成績也不差，今季取得6冠8亞2季15負，上名率達51.6%，成功率比起「蔡潘」組合不遑多讓，單就1月發動強攻，希斯與潘頓合作縱使只得7次，但卻取得3冠2亞1殿佳績。

嘉應高昇擺擂台

第7場3戰未甩前兩名的「嘉應高昇」，與同父廐侶「朗朗乾坤」今季一樣大放異彩，這匹一出即勝PPG新星，升班後兩度出戰，可惜連續兩次被同期另一新星「氣勢」以短距離氣走。以「氣勢」一季4捷戰績作為指標，「嘉應高昇」今仗於三班擺下擂台有權坐正。

在這對騎練1月合作馬之中，唯一無獎金之「武林至尊」捲土重來，後上性能接連受制於谷草賽事形勢，直路塞車未能全力施為，潘頓上場敗後明顯心有不甘，今次轉場出擊，未交代之馬鬥志毋庸置疑。

此外，潘頓原本手執希廐另一新勝馬「風雲武士」帥印，無奈答應騎「鐵金剛」在先而要換人，不過亦有上賽露光的準新星「智智多寶」，希斯捨田泰安而交由潘頓出擊，可視為練者賀歲賽另一數胡籌碼。