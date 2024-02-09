【分分制勝】無奈孭鑊 小潘摘「星」補數！

潘明輝上月尾策「太陽之子」，轉彎時移位不慎碰撞「浪漫風采」，導致後駒鞍上人何澤堯落樓受傷，最終潘明輝因不小心策騎，需要停賽5日。其實，這種轉彎移位碰撞事件時有發生，絕大多數都不判有罪，唯獨今次不幸出現較嚴重的意外，因此潘明輝才被迫孭鑊，從賽後報告解讀，潘明輝並沒有承認指控，只是競賽小組裁定他有罪。

潘明輝早前曾因「保羅承傳」過早收韁，被判罰停賽6日，如今又一次遭到重罰，實在無奈。但無論如何，潘明輝近期演出確實有點朝氣，趁2月25日服刑之前，定必好好把握機會爭取佳績。

第5場四班1600米，「獎星」剛戰在潘明輝胯下追入殿軍，乃在港服役以來最佳名次，似乎降至四十餘分已有迴旋餘地。查實，此駒上季目標是一系列4歲馬大賽，可惜進度徘徊，連場大敗，之後廐主索性安排牠角逐不同路程，加快減分速度。

「獎星」今季跌破50分之後，鎖定在田草出擊，雖然近3仗都未獲三甲，但總算愈輸愈接近，剛周日角逐四班1400米，末段一度受阻，但牠仍以勁勢撲近，反應凌厲，證明本身已全面適應水土。今次相隔8天再跑，改攻一哩路程，根據以往澳洲賽績評估，增程部署絕對合適，潘明輝連跑多仗已摸熟馬匹性能，發揮上更添保證，恃最輕磅優勢，可望在龍年首戰突圍。

■明治朗