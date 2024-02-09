騎練巨頭賀歲賽開年！

甲辰龍年福運齊至，下周一舉行年初三賀歲賽，正好標誌馬季的下半季帶來新景象，兩位於上半季領先之騎練潘頓與伍鵬志，新春務必快馬加鞭，頭馬滾滾來，潘頓自然期望事業更上一層樓，而伍鵬志今季鵬程萬里，但求鯉躍龍門，繼續向冠軍目標進發。

冠軍騎師潘頓於年初三賽事騎足11場，在布文與何澤堯缺陣的日子，他今次有蔡約翰與希斯兩位鄉里強勢撐場，賀年盃騎蔡廐「紅運帝王」，將與伍廐3駒打對台，人氣騎練一哥力爭龍年首項錦標，為攞頭彩必然砌盡。

綠族無限有餘未盡

伍鵬志從練第2季，由首季只得41W排第10的成績，到如今只過半季，已經締造46W紀錄排頭位，而今季最大目標是爭取個人從練首個冠軍銜頭，今屆賀歲賽動員11路大軍，龍年首項錦標賀年盃，6駒參戰場合，以一己之力抗衡澳洲勢力3駒，其中最低分的「綠族無限」，今季表現大熟大勇，上仗初戰1400米即勝有餘未盡，可視為爭盃主力。

練者同日亦有「錶」系精銳出戰，「錶之銀河」至今5戰，於田草1200米保持4戰不敗，能否成為短途精英新勢代，今仗將得到進一步印證。頭場田泰安策騎「超勁日子」，以至第3場由艾兆禮出戰的初出馬「真好運」，操練上也是有備而來，大有機會造就練者先聲奪人，連場報捷。