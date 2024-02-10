【分秒在握】新正頭祝大家發財

新正頭，先祝大家馬運亨通，新年發大財！剛好今次心水係「發財大師」，正好符合主題，的確相當巧合。伍鵬志現時在練馬師榜遙遙領先，而賀歲戰派出旗下如日方中的「錶之銀河」出賽，另外「發財大師」回師3捷強項1600米，馬房強陣而來，此駒上仗走勢復甦，當然秤先。

今次三班1600米其實有不少具近績之輩，上仗能夠力擒「港林福將」的「魅力知遇」固然係不能小覷；另外東廐「加州偟者」亦已經連番試準；而柏廐「星運少爵」一連5仗殺入前4名後，同日有1400米不報而突然增程跑一哩，都有來者不善之感。不過，「發財大師」田草一哩有強勁賽績支持，照計必然有力一鬥。

「發財大師」上季首季服役，已經在田草一哩贏過兩次，來到今季雖然在三班起步，但連番熱身後，季初11月亦已在同程再度敲響勝鼓，影相險勝「一定美麗」。或許贏馬一役實在耗力甚多，因此加分後只能近而未勝，上仗初配賈傑美出爭1400米成為15倍冷門，而且埋門愈賣愈冷，擺明信心欠奉。不過，「發財大師」陣上卻交出不俗走勢，路短早段留前鬥後並不出奇，但馬匹在早段，為了避開空馬狂走的「糖不甩」，需要走出三疊，如此輸蝕還要遇上偏慢步速，但「發財大師」依然有能力追回第6名只輸個多馬位，表現絕對有驚喜。今次回師一哩換上鬥後勁有一手的潘明輝，路程有根據得多下，只要直路順利望空，鬥衝應該不輸蝕。

■長風