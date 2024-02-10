賀歲賽連贏3年 呢位人氣華將繼續得心應手

年初三賀歲賽，新正頭華人大節日，相信一班華籍騎練，梗係想龍咁威贏番場攞吓意頭，講到近年响賀歲賽嘅成績，新近憑「維港智能」捧走百週年紀念短途盃嘅梁家俊，原來相當醒神，對上3年嘅年初三賽事未曾斷纜，成績仲好過一哥何澤堯。

單係2021同2022年兩屆賽事，梁家俊分別以「龍戰士」同「健康美麗」贏馬，而且仲係頭場贏馬，真正打響頭炮，雖然去年攞唔到頭綵，焉知非福更憑「神舟時代」同「彩虹千里」起個孖，三年疫情都攞到咁好成績，如今經濟復常，加上近期人氣回升，相信家俊都好想延續呢個優良傳統。

睇番梁家俊今期賀歲賽，又有無機會攞頭綵呢，雖然「電子精彩」來港5戰全負，質新馬初落五班有變數，1號馬排1檔，兼且呢對組合，前年正係憑「健康美麗」於年初三頭威頭勢，呢匹「電子精彩」當然不能掉以輕心。

至於其餘一手馬，幫六爺出戰嘅「誠好運」，同埋初出準備搶分跑香港經典盃同打吡嘅「難以置信」，仲有「愛馬善」、「風繼續吹」，一手馬突擊本錢雄厚。如今Win神養傷，响外籍騎師壟斷賽果嘅局面，賀歲馬捧華將，梁家俊絕對係最佳選擇。