豐豐再飛星洲打卡 開年再騎金猴出爭G3

新加坡賽馬公會，今年就會完成呢個濃縮嘅壓軸馬季，肯定有唔少海外騎師，都會把握機會，响各項大賽日前來客串打卡，率先公布嘅就有大家熟悉嘅史卓豐，一卜就卜定3個大賽日，將會為澳洲練馬師摩西旗下頂班精英「金猴」效力。

史卓豐明日年初二，就會响星洲賀年賽事客串一日，清一色為摩西騎4駒，重要任務當然係夥拍「金猴」，出戰1400米G3鴻運發財碗，跑完呢日之後，史卓豐亦已卜埋， 4月21日重臨出戰1400米G2賽巴克锦標，跟住就會响5月18日，出戰1600米G1克蘭芝一哩賽。

去年7月2日，史卓豐相隔4年重臨新加坡客串，正係為「金猴」而來，並替其捧走G2裁判盃完成任務，原來當日只係為布文做替工，跟住由OK哥接番手連跑兩場，取得1冠1亞，呢次再有機會騎番，仲一口氣答應卜定騎「金猴」，原本摩西想搵佢跑4場賽事，因為3月9日賽期同澳洲賽期撞介，無緣出戰當日舉行嘅1600米G3委員獎。

「金猴」剛剛响上月出戰一場頂班1200米讓賽，作為新季首度復出，响前星洲冠軍騎師杜奕胯下，直路力追頭馬「沉默是金」，單打獨鬥下以頸位飲恨，省過一場短途熱身，今仗由史卓豐重新接手，當然視為爭霸主角。