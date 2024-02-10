沙特國際騎師挑戰賽 7男7女名單一次過公布

新春大吉，龍年首個轉洋轉播賽期，將會係本月24日炒三味，奧塔奇毛利經典賽、藍鑽石錦標，同埋焦點所在，全球最高獎金賽事沙特盃賽日。

其實一連兩日嘅沙特盃賽日都好精彩，重頭戲沙持盃全日6場重要分級賽之外，首日賽期亦有沙特國際騎師挑戰賽(International Jockeys Challenge)舉行，每年都吸引唔少重量級海外騎師參戰，過往大會就分批陸續公布騎師陣容，而响今屆賽事，大會一次過公布晒14位參戰騎師，以4場計分賽一決高下。。

新一屆 沙特國際騎師挑戰賽，14位參戰騎師中有7男7女，男騎師名單包括：莫雅(英國)、岳禮華(澳洲)、紀仁安(法國)、施奕誠(美國)、坂井琉星(日本)、奧士奔拿(沙特)、倪奉典(沙特)，女騎師名單包括：奧璇璧(英國)、易愛玲Maryline Eon (法國)、艾麗沙Lisa Allpress (澳洲)、Alysha Collet(澳洲)、溫莉瓊(南非)、Katie Davies(美國)、Victoria Mota(巴西)。

騎師名單之中，施奕誠就會以上屆冠軍身分重臨，力圖衞冕，而澳洲名將岳禮華雖然掛靴，但亦效法於2021年宣布掛靴嘅同鄉薄奇能，翌年限定復出，參與沙特國際騎師挑戰賽盛事。本土兩位參戰騎師雖然較為陌生，但亦屬當地重量級人馬，倪奉典為沙特冠軍騎師，尚有哥倫比亞籍之奧士賓拿。