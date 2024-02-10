東瀛兵團三月遠征杜拜 增火力注入不少生力軍

日本傳媒近日不斷報導，日本賽駒落實答應，出戰今年三月杜拜世界賽馬日之數目，已破雙位數，大有機會當晚8項分級賽，都會見到日本賽駒踪影，而且並非濫竽充數，而係集結一批精銳同當起新星。

新近宣布接受邀請嘅日本賽駒，包括咗出戰杜拜司馬經典賽，分別有「星映天下」、「大帝」，後駒貴為前屆盟主，雖然健康有過挫折，早前香港國際賽亦因心律不正退出，但無阻此駒再度出戰，再加埋「駿天宮」與「自由鳥」，呢個陣容都係擺明想力爭3連霸。

杜拜草地大賽，藍營「諾斯勳爵」以8歲高齡力爭4連霸，當然就要先突破日本賽駒圍攻，「勝局在望」、「野田猛鯨」、「寬道路」。以至剛於香港一哩錦標跑獲季軍「匯兩川」，呢個陣容亦都非同小可。

阿聯酋打吡雖然只係二級賽，但畀3歲明日之星出擊，就甚受東瀛兵團歡迎，去年勝出嘅「取勝秘技」依家升呢，响跑完沙特盃之後，就會同「盈寶奇嶽」等駒，再戰杜拜世界盃，咁新一屆阿聯酋打比，將會由响泥地3戰全勝嘅Forever Young接棒再贏一屆。

至於杜拜金莎軒錦標，今季表現出色Don Frankie，馬主亦已經答允，只要跑畢二月錦標後沒有太大問題，肯定會如期出發。