伍鵬志五福臨門預告5W？

伍鵬志今季已贏得47W，依家喺練馬師榜以15場頭馬帶甩位列次席嘅呂健威，係咪篤定首奪冠軍真係唔敢講，但呢一刻一定係朝冠軍目標邁進，同時盡量大逃拋離對手好緊要。

大年初三賀歲賽，伍鵬志出馬11匹，真係有機會瘋狂數胡，嚟一個五福臨門。頭場五班1200米，「超勁日子」上仗同程跑近已話畀大家知隻馬開始適應，五班賽短途抽到好檔，單係賺腳程已幾係其中一個殺着，4歲後生仔應該有啲用。

第3場四班1200米，「真好運」大閘已試準速度，廄主同艾兆禮今季合作可謂如魚得水，今仗13檔起步後如果順利帶頭走，對手要追到佢都唔係好容易。

第5場四班1600米「逐步贏」已跑起狀態，今仗回配贏馬拍檔巴度，唔使問阿貴梗係搏命啦！第8場一班1400米賀年盃，「綠族無限」其實都唔使點講，勁囉！今次對住幾隻冇上升空間嘅對手，仲要只孭115磅，勁着數呀！

第10場二班1200米，「錶之銀河」擺明有分級賽實力，你以為今仗排9檔好蝕？有統治級後勁嘅馬，排外檔早啲望空衝刺，總好過喺入面等運到吧？至於尾場三班1400米，「錶之量子」每次都交出一段竄勁，但後上馬跑谷草始終好容易被形勢掣肘，今次轉戰田草又唔同講法，仲要係A欄，一定啱追啦！