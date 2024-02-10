艾兆禮賀歲賽戇龍年在天

艾兆禮上期日賽有父母在場打氣，表現神勇起孖兼贏G3，可惜兔年送歲夜賽被罰停賽，未能乘勝追擊，適逢留港發展首次參加賀歲賽，感受春節賽日氣氛同時，重駁勝纜最實際，明日賽事騎足11場，其中以替工身份接手呂廐「歡樂至寶」及「好勁力」，再加上剛戰試準的「電路九號」與「幸運遇見」，龍年及時復出務必打響頭炮，邁向沙田日賽4連勝。

經過大半季在港發展，艾兆禮歐洲頂級騎師級數一再證明，不少頭馬有賴其騎功搭夠，取得寶貴勝利，今次頂替養傷何澤堯，兩匹嫡系坐騎也是不易駕馭之輩，正如贏馬再出走樣之「歡樂至寶」，增程效果不似預期，只跑梗頸四，尺寸難發揮之馬配艾兆禮重返強項，自然勝算大增。

好勁力輕磅有助

「好勁力」上場頂磅在何澤堯胯下力拒來犯，完成今季3捷，今仗升班縱使對手增強，卻有輕磅之助，配艾兆禮加強戰鬥力，擺明有針對性部署。

至於艾兆禮兩匹剛戰接手上名坐騎，「電路九號」雖然前仗由蔡明紹跑田草一哩表現一般，但由艾兆禮接手後，上場於1400米上名小試牛刀，今戰有望再進一步。

另外，「幸運遇見」，前仗跑至氣管有血，上場復出田泰安揀騎「錶之銀河」絕對合理，而此駒小休態未十足仍能上名，今戰在讓磅上與新勝「錶之銀河」拉闊距離，全面回勇下，反先亦不奇。