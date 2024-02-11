【練馬師王】新正頭原來洋倉都搏殺！

上期跑馬地「練馬師王」，沈集成先爆18倍「夢照發」，但即使在「即場投注」時才跟注，回報一樣不俗，皆因後段場次的參戰馬未算惹飛，結果練者之後再贏「十八掌」，另外「知道長勝」得第3名，累積28分封王。

來到龍年大年初三賀歲賽，不單止華人馬房屯駐重兵，就連外籍倉口亦有大舉出擊意圖，一心想新正頭攞威。例如大衛希斯，以往在賀歲賽戰績不俗，曾於2000年及2001年憑「友誼錦標」及「高耀之星」打疊勝出賀年盃，而大前年重臨香港開倉一季，則以「佳運財」及「包裝太保」梅開二度，今年派出9匹實力馬列陣，當然值得重視。

希廐首匹登場的為第2場「喜勝威龍」，在港跑過18仗，只得4場季軍，實力並不突出。但隨着評分不斷下降，所佔優勢愈來愈明顯，只要形勢配合，絕對有能力攻陷五班。今仗初配田泰安，季內夥拍希廐馬共44次，取得4冠8亞10季，剛好一半入圍，騎練夾檔屬可信組合。由於第2場已叫胡，因此投注大衛希斯的「練馬師王」時，適宜及早「入場」落注。

不過，希斯首席殺手仍是冠軍騎師潘頓，雙方季內合作31次，累積6冠8亞2季，而最近兩匹合作馬「嘉應高昇」及「風雲武士」更是非冠即亞。今期兩駒同日上陣，但只有「嘉應高昇」續用潘頓，老對手「氣勢」終於不在陣，相信大有機會贏馬補中。至於「風雲武士」上場初跑田草1400米即輕勝，潛力亦深不可測，換陳嘉熙勝在有5磅可減，對爭取3連勝大有幫助。

「練馬師王」開售賠率

1.伍鵬志 2.0倍

2.蔡約翰 4.25倍

3.大衛希斯 3.25倍

4.廖康銘 20倍

5.賀 賢 35倍

6.容天鵬 30倍

7.告東尼 30倍

8.呂健威 40倍

9.姚本輝 40倍

10.羅富全 50倍

11.葉楚航 85倍

12.丁冠豪 85倍

13.文家良 150倍

14.黎昭昇 300倍

15.蘇偉賢 500倍

21.其他練馬師(方嘉柏/韋達/沈集成/巫偉傑/鄭俊偉/徐雨石) 75倍