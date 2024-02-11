【張基焦點】電路九號艾兆禮夾檔

恭喜發財！先祝各位讀者龍年馬運亨通、心想事成、長捧長有。意大利好手艾兆禮停賽期滿復出，立即「夫卜」上陣，不乏實力坐騎，「電路九號」上仗跑得好，增程更合發揮。另外，「隱形翅膀」跑得密更具威力，用新騎師也要留神。「醒目勇駒」在五班始終有優勢，戰意鮮明。「天天得樂」今回終於肯重新綁脷上陣，不能忽視。

第5場四班1600米，「電路九號」曾有腳患問題，但今季健康非常穩定，即使前仗跑此程起步慢表現平平，但剛戰改由艾兆禮接手則發揮出色，出閘順利之餘，最終只不敵實力頗強的「巴閉仔」及「陽光勇士」，充分反映能力，今次回師田草1600米並無問題，原班人馬出擊，屬坐二望一之選。

第9場三班1600米，「隱形翅膀」往往需要密跑才到位，季內跑得最好一仗正是隔6日匆出，剛戰略為跑得求其，沿途走內欄不合馬性，今次抽7檔反而可以走生位，以姚本輝作風，起用新騎師湯普新並無問題，只負115磅具威力。

第1場五班1200米，「醒目飛駒」即使已屆9歲，卻老而彌堅，戰鬥力未見太大退化，落到五班形勢截然不同，孭133磅跑此程機會樂觀。

第6場四班1400米，「天天得樂」純計能力落到四班有微利，以往在上手馬房時綁脷才跑得好，今次終於肯重新綁脷出擊，反映決心，配合用鍾易禮再減5磅，可望扳回一仗。