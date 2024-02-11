【進階選項】天天得樂決心交代

大年初三，首先祝各位馬迷得心應手，天天得樂！新正頭年初三賀歲賽揀匹有機會且有意頭馬參考，第6場「天天得樂」上季在何良馬房密跑17仗，結果獲得1冠5亞1季，只6次無獎金，而唯一最差是不合腳法的直路賽包尾。來到今季轉投葉廐已經出賽6次，頭5場全配賀銘年，前仗落班邊緣終見跑強項1400米，結果偷襲失手梗頸四。上場落班換布文本來誠意十足，可惜抽檔欠運加上賽前布文落樓，縱可繼續策騎但沙圈見拐吓拐吓未跑已心知不妙，結果12檔拖後沿途安全地走外疊，直路輕鬆撲近。今次布文停賽，練者找來鍾易禮減磅，季內兩人合作有「紅旺」及「勝利神駒」合共交出4W，雖然排檔仍外，但全闊A跑道外面衝刺反為有利，初出「遨遊武士」、「雙贏」甚至「友盈友福」應採取主動，估計步速正常，沿用上手馬房部署再綁脷跑，決心交代。

第5場鍾易禮接手另一布文坐騎「幸運雄威」，季初抽到1檔沿欄力追不及，之後再戰曾數次抽大外檔被迫望空上前。上仗重配布文檔位移入，可惜直路取位欠順，與潘頓「時時稱心」爭位玩碰碰車，結果後駒撞散敗退，但再出正常發揮已輕鬆補中。「幸運雄威」於如此惡劣形勢下竟可回氣再追回第3，足證本身實力身處四班贏馬乃遲早的事。

今次電腦再眷顧給予1檔好位，適逢今場有初出馬「平海之星」及排在大外檔的「將俠」同場，上述兩匹都屬前置型馬，照計「幸運雄威」出閘後可輕易守天然包廂位，若然將馬群拉鬆點，直路望空更好衝，有力勝回一仗。