【三重彩地帶】試準出「椒」至「醒」

第3場四班1200米，「椒椒醒」同程兩戰均排外檔，處理手法完全不同，前仗起步快，之後愈拖愈後，直路追回第4，頭兩名「華麗再勝」及「風雲武士」已征服三班固然厲害，6至8名「堅闖」、「福國寶」及「開心高球」亦相繼補中；上仗起步亦快，順勢跟前卻走三疊，敗亦合理，兩配希威森試前試後，今場換上廖廐頭號殺手霍宏聲，已有蠢動意，冷膽可博。

「多多配合」前次贏來篤定，上場外檔受制形勢仍造最快末段，證明勇態仍在，同程贏過亦屬射程。「手機錶霸」3戰3P穩中有進，呂廐馬勝在鬥志好。「智智多寶」初出入位，潘頓隨即搶得帥印應知好料。「智勁駒」上場休出有進步表現獲殿，今次只是季內第2仗，體力佔優。

第10場二班1200米，「錶之銀河」放棄經典一哩賽而留守強項1200米，部署順勢而為，仍跑二班賽可進軍5W。

「幸運遇見」上場小休復出，明顯不及季初銳利，跑回一席有交代，復課有閘狀態再推升。「威力奔騰」潘頓壓陣，「賢者無敵」如日方中，兩匹賀廐馬都要兼顧。「魅力寶駒」剛泥地沿途外疊照贏，乘勇匆出跑更強的田草，惡氣仍在。■海東