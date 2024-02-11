【J臣研究所】譽友翔駒放出就掂

新正頭撞正悉尼周歲馬拍賣會，筆者少有地不在香港過年，而年三十晚都有同行家食飯，搵咗間中餐館試試，一坐低冇耐，就有一整隊醒獅大鑼大鼓，最後仲燒埋炮仗，雖然係有啲阻住食飯，但又好似好多年冇見過呢個光景，唔多唔少有啲懷念，感覺上呢邊過年氣氛仲濃厚過香港。

先睇第4場，以馬論馬最鍾意「誠好運」，但筆者早講過此駒非短途馬，上場勁勢後上不及，理應要增程跑1400米，結果獲季軍都收貨。馬膽博隻初出嘅「譽友翔駒」，此馬步幅好闊，埋門大閘扣到實都輕鬆帶到，當然計路程都係嫌短，但跑法機動加上有新鮮感，今場放得出就有機會掃晒。「常常感恩」上仗筆者極睇好，但最後喺直路被迫走內疊衝得唔順，跟多次。「時間寶」上場9檔輕鬆埋欄放頭跑，今場應該冇咁着數，作配較合。「福星」縮番落贏馬路程，唔好拖漏。

第9場「好勁力」上場第3次贏四班水準唔差，今升班負輕磅排5檔更好跑。「發財大師」上場走蝕位又路短都衝近，今場返一哩現真身。「加州偟者」上次左塞右塞，一條直線都冇正式跑過。「銀騰」上一哩或以上肯定好，今場機會勿睇小。「魅力知遇」上場贏馬配合潘頓全日6捷，只怕今次走樣。最後祝各位馬運亨通，龍馬精神。