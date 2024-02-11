【耀眼精選】真好運快而準

龍年初三賀歲賽，先祝各位讀者馬運亨通，由年頭贏到年尾。

上期嘅兔年送歲賽，決定追多舖「夢照發」同「開心勇駒」呢對之前貼過嘅大冷馬，結果不枉筆者冒住畀人笑追馬買嘅風險，雙雙成功補中。當然今次兩駒都大幅落飛，冇前仗分別69倍同40倍咁好分，齋W只係得番兩成左右，不過如果串埋過關嘅話，都高達128倍，響過年前小勝有錢收算唔錯喇。

賽前預計初跑谷草嘅「夢照發」，有可能會改跑法一出閘就搶博走甩，結果呢匹馬真係做出高難度動作，造出慢快慢正正正段速，尾3段分別締出24秒93、24秒94、24秒93，巴度步速操控精準，就好似F1同Motogp嘅頂級車手，內置計時器，成個機械人咁每段誤差只有百分之一秒，認真厲害。事實上如果呢場係跑2200.5米，頭馬已拱手相讓。討論區有網民做統計，能夠響出道頭幾仗贏大長途嘅馬，唔少日後都可以響高班大放異彩，筆者對呢匹形靚嘅PPG睇得幾高，認為只要健健康康保持進步，未來有機會成為香港國際賽嘅長途擔當之一。

今期賽事提供兩匹初出馬，第3場「真好運」大熱種氏之後，試閘前速快而準；第4場「譽友翔駒」走勢熟如舊馬，初出有權一撼強敵。