【分秒在握】呢部手機計到準

上季拍賣馬中，以「手機錶霸」身價860萬元最貴，雖然貴未必一定好，但以此駒陣上走勢計，卻是大有上升空間。此駒上仗出爭田草1200米，步速偏慢之下，末段時間快至22秒5，馬匹交出22秒2大幅追近，今次到位。

講際遇，「手機錶霸」的確是欠運的一駒，初出田草直路賽，馬匹偏偏排了最內的1檔，出閘笨拙之下，此駒逐漸移出想找遮擋，好可惜內疊大海茫茫，令到馬匹全程要望空競逐，結果在劣勢之下，「手機錶霸」依然能夠追回第3名，表現已令人難忘。

到了第2仗，「手機錶霸」增程出爭田草1200米，好可惜這次則抽了9檔，馬匹出閘順利之下，當然想跟前多少競逐，但排9檔之下，早段要望空走四疊，之後轉彎入直路則要望空走三疊，換言之早段消耗了不少腳程及氣力，但如此形勢下，此駒仍追回第3名，再一次印證了忠心準繩本色。

上仗是董明朗首次接手「手機錶霸」，好可惜又抽10檔，出閘不算快之下，唯有留前鬥後，但基於排檔較外，因此要走三疊，而最要命的，則是賽事步速偏慢，首800米造46秒9，比標準時間慢了足足6線，而末段時間22秒5甚快之下，「快狠準」跟前衝贏當然不奇，但「手機錶霸」能夠走位10 10 8 2追入Q，並且交出全場最快的22秒2末段時間，看來此駒在實戰的磨練下，表現已愈來愈好。當然今次排12檔亦不算好，但只要交回上仗水準，信有能力後發先至。

■長風

第3場 3手機錶霸 6智智多寶

14智勁駒 8真好運