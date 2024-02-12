今日賀歲賽 CEO畀足兩場心水

今日賀歲賽事焦點為第8場一班1400米賀年盃，馬會CEO應家柏先生預期賽事步速偏慢至正常。「綠族無限」慣常後上爭勝，今仗自1檔出閘，此賽參賽馬數目較少，田泰安甚有可能採取相同戰略，此駒上仗角逐同程，跑至轉彎時仍留居包尾位置，但最後階段展現強烈追勁而掄元，今仗爭勝機會甚樂觀。

「紅運帝王」曾在同程4奪頭馬，潘頓曾為牠勝出3仗，人馬合拍，今次故劍重逢甚具位望。「速遞奇兵」上季未能取得頭馬，但演出準繩，跑過上仗後其狀態可望進一步提升，今次有機會跑入三甲。「韋小寶」陣上水準甚為穩定，論實力在此有望跑入頭四名。

第10場二班1200米，預期早段步速正常。「錶之銀河」在港4度出戰草地賽未逢敵手，而且各仗取勝姿態俱十分出色，上次在同程後上如箭，從容取勝，今仗將面對出道以來最大考驗，但田泰安沿途應會為牠佔取有利位置，以便適時加速上前，是此賽勝望及位望最高的一駒。

「賢者無敵」上仗出戰三級賽屈居亞軍，「賢者無敵」，今仗致勝關鍵在於增程及面對一眾1200米有佳績的對手之下，能否能交出最佳水準，具三甲機會。「威力奔騰」上仗越級挑戰一級賽，結果跑第5，表現不差，今次若能克服外檔的不利形勢，或可走入一席。