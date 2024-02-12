告東尼：我希望加州偟者跑到打吡

農曆新年賽馬日今天（2月12日星期一）在沙田馬場舉行，踏入季中成績開始轉佳的練馬師蔡約翰成功延續強勢，憑著旗下馬匹「紅運帝王」攻下龍年首項盃賽第一班1400米賀年盃。

除「紅運帝王」外，蔡約翰今日在較後場次亦憑「嫡愛心」再添勝仗。他本季至今已累積29場頭馬，進佔香港練馬師排行榜第4位，暫居伍鵬志、呂健威及姚本輝之後。

勝出賀年盃後，「紅運帝王」亦將本身的賽績改寫為18戰5勝4位，其累積獎金則已超過1,200萬港元。曾12奪得香港冠軍練馬師寶座的蔡約翰，賽後對馬兒今仗表現讚譽有加。

潘頓為今日策騎「紅運帝王」上陣的騎師，此駒沿途跟隨「韋小寶」及「聚才」兩匹放頭馬競跑，進入直路後牠逐步移出並順利望空，其後取得領先。

跑至最後150米，「紅運帝王」受到大熱門馬「綠族無限」的強勁挑戰，但「紅運帝王」一直力拒來犯，結果以馬頸位之先勝出。跑至直路中段已力弱的「韋小寶」，則在廐侶「綠族無限」之後衝線得第3名。「紅運帝王」所造的頭馬時間為1分21.42秒。

蔡約翰在賽後說：「牠（『紅運帝王』）確是一匹上駟，上季牠合共取得4捷，雖然馬兒現時評分仍處於甚高水平（102分），但仍能再添頭馬進賬，牠確是值得一讚。」這匹5歲賽駒來港前由冼禮尼訓練，曾在愛爾蘭勝出2仗。

「『紅運帝王』的表現就像獅子般威猛，且看此駒賽後評分上升幅度如何，屆時我再安排牠出戰另一項牠有機會跑得接近的賽事。」

問及馬兒今仗表現時，潘頓說：「『紅運帝王』沿途佔得有利形勢，陣中好幾匹對手近績平平，在此機會稍落下風，因此今賽可說是兩駒單打獨鬥的局面。我的坐騎今仗需負125磅的較重磅位，相反該匹續有進步的後起之秀（『綠族無限』）只需負115磅。」

「兩駒於末段短兵相接十分精彩，老實說牠們各有機會獲勝。跑至最後150米時，對手走勢強勁，我想牠或有機會將我們趕過，但我的坐騎可能較為年長，出賽經驗較為豐富，跑來更具鬥心，這可能就是今賽的勝負分野所在。」

蔡約翰其後憑上季香港最佳新馬「嫡愛心」增添頭馬。該駒在艾道拿胯下出戰有多匹強手列陣的第二班1200米，馬兒在末段自馬群中間穿插上前，並且成功突圍，率先衝過終點。

「嫡愛心」剛於8日前出戰香港經典一哩賽1600米，但牠僅在該項4歲馬經典賽事系列首關中得第8名，今仗匆匆再出，更取得出道以來在沙田賽事的首場頭馬。其騎者艾道拿較早時已夥拍告東尼旗下的「加州偟者」，勝出第9場第三班1600米。

艾道拿說：「我一直努力嘗試在賽事中做到最好，保持信心，我認為我的演出甚佳。」

「很高興可以在這場賽事中取得佳績，『加州偟者』本身表現一直進步，而『嫡愛心』上仗（香港經典一哩賽）落敗則情有可原。此駒早前快操時反應不俗，大家總得相信蔡約翰的大師級練馬功力，馬兒今仗亦及時重拾勇態，末段牠的追勢凌厲，勝來就像一匹佳駟。」

「加州偟者」的練馬師告東尼希望馬兒可以保持進度，進軍3月24日舉行的4歲馬經典賽事系列終極戰-香港打吡大賽2000米。這匹愛爾蘭自購馬今仗後上奪冠，為其馬主取得額外150萬港元的自購曾出賽馬匹特別獎金。

告東尼說：「希望此駒的評分可以拾級而上，並取得打吡的參賽資格。牠或許以較長途程更合腳法，但牠今仗的奪冠演出確是相當優異。」