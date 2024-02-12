【賽後報告】福星唔拉出外面衝？艾道拿話形勢所致

是日賽後報各撮要：

第2場：「創高峰」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後，霍宏聲表示，他於接近200米處時覺得墮退的坐騎或有點不妥，遂未有力策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒心律不正常。

第3場：被查詢時，董明朗表示，他預期讓「手機錶霸」佔取中間位置，但坐騎早段走外疊，而趨近首個彎位時坐騎內側出現干擾，他選擇將坐騎留後以取得遮擋。被查詢有關他於轉直路彎時的騎法，以及是否有機會較今次更早將坐騎推進至「金莊令」外側時，董明朗表示，鑒於「金莊令」傾向斜跑，他不願上前超越該駒，直至他肯定坐騎將可望空。他又說，當「金莊令」於過了500米處後向內斜跑，他立即選擇將坐騎移至該駒外側，坐騎於入直路時能夠望空，其後衝刺強勁。小組認為董明朗在此情況下採取的策略屬合理。

「智智多寶」出閘僅屬一般，其後不久受擠迫。趨近1100米處時，潘頓在將坐騎向內移入之際在一段短途程上右邊韁繩脫手，其後重拾韁繩。趨近900米處時被向內斜跑的「全城帶勝」碰撞，因而開始搶口，趨近800米處轉彎時收慢避開「智勁駒」及走外疊。賽後立即接受獸醫檢查，發現「智智多寶」流鼻血。

第4場：被查詢時，艾道拿表示，賽前擬讓「福星」嘗試佔取中間位置，但跑了一段短途程後，坐騎未能展現足夠前速以做到這點，因此他須消耗坐騎一些氣力以圖保持居於馬群後列的位置。被查詢有關他在直路上「福星」的騎法時，艾道拿表示，他認為讓坐騎留居內疊競跑會稍為有利，他遂選擇繼續讓坐騎稍微居於「喜勝駿駒」內側以圖將坐騎推進至該駒內側。他說，當「輝煌精英」向外斜跑時，他須於趨近350米處時將坐騎移至「喜勝駿駒」外側以嘗試望空。他說，「喜勝駿駒」其後略為向外斜跑，「福星」因而在「喜勝駿駒」與「加州代表」之間受困而未能望空。

他續說，其後他於趨近300米處時打算試圖將坐騎移至「加州代表」外側，但當時「福星」走勢相當強勁，難以留後及避開「加州代表」的後蹄，坐騎因而持續嚴重受困直至接近250米處。他進一步表示，過了250米處後，「喜勝駿駒」內側出現空位，他得以全力催策坐騎，並於接近150米處時將坐騎移至「誠好運」外側，坐騎於末段交出強勁衝刺。小組認為艾道拿在此情況下採取的策略屬合理。

第6場：「友盈友福」入閘後衝前及撞倒頭部。其後被牽離閘廂及接受獸醫檢查。獸醫表示，此駒因觸碰閘廂導致兩個鼻孔有血，因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「友盈友福」退出此賽。「駿先生」最後200米在受催策之際外閃及難以被力策至終點。

第7場：賽後被發現右邊鼻孔有血。內窺鏡檢查發現此駒的氣管內沒有血，因此鼻孔內血液獲確定並非源自肺部，此駒不被視為流鼻血。賽後，潘明輝報告，「連連有盈」於收停後咳嗽。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第8場：「聚才」發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第11場：陳嘉熙（「風雲武士」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於跑離1100米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「鐵金剛」下向內斜跑，導致「鐵金剛」須勒避「風雲武士」的後蹄及失去應有的跑線。小組判罰陳嘉熙於2月15日星期四跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定陳嘉熙的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。