【賽馬以外】蔡神仙發功 問你哋驚未！

神仙一出手，便知有沒有。尋日龍年賀歲戰，今季一直順風順水嘅伍鵬志大舉出擊，希望攞頭威之餘，順便擴大領先優勢，等啲對手覺得無得追。點知一嚟就落筆打三更，「超勁日子」明明校啱時間要贏龍年首W，點知追唔切輸畀徐雨石嘅冷門「中華威威」。以為搏失一場半場好少事，點知可能個勢真係打窒咗，之後兩匹一面倒大熱門「綠族無限」同埋「錶之銀河」都係跑第2名，分別輸畀一對蔡廐馬「紅運帝王」、「嫡愛心」，搞到新一年冇進帳，反而蔡約翰已經連續兩期沙田賽事起孖，季內頭馬增至29場，即使仍落後伍鵬志18W，但相信各位都唔會覺得此位對上3季至少贏70W嘅冠軍練馬師，肯定追唔到啩。

筆者真係不得不佩服蔡約翰，事關季初都寫過佢好似食咗豬油糕一樣，真係慢熱到有啲唔尋常，搞到10月中先憑初次上陣嘅PP「安騁」開齋，點知季內第2W就係贏G2嘅「好眼光」。去到依家差唔多半季，蔡神仙又慢慢升返上嚟前列，依家以29W排第4位，其實都只係落後排第2位嘅呂健威3W，以蔡約翰嘅作風，隨時三兩下手勢又可以追到上嚟，成為伍鵬志今季衝冠嘅最大障礙，難怪早前伍鵬志都提過，覺得蔡神仙係佢首奪冠軍練馬師嘅最大對手之一，相信呢位前蔡廐副練，都對呢位舊波士非常了解啦。

不過，如果呢一刻問筆者，蔡約翰今季有無可能贏70W或以上？機會真係細啲，始終依家都半季，佢都仲要贏多40W或上先達標，真係唔容易，但神仙一向可以將不可能成為可能，如果佢今季都可以攞到70W，令伍鵬志失落冠軍，應該都會輸得心服口服，因此呢一刻就算伍鵬志仍有壓到性嘅餐士，但都唔可以忽視蔡神仙，而筆者印象中蔡神仙通常都係放甩贏冠軍，好少後上封王，咁佢會唔會想試一次？真係無人知。

睇番最近蔡約翰啲頭馬，真係冷熱俱備，熱門嘅自然由潘頓、布文或客串嘅麥道朗經手，好似「氣勢」、「驕陽明駒」同埋「紅運帝王」呢類，但最近佢都炮製咗「嫡愛心」、「魅力寶駒」兩匹18倍冷W，再早少少亦有「快錢」10倍建功，鞍上人分別係艾道拿、巴度同艾兆禮，就知依家蔡約翰用人已經出神入化。

再者蔡約翰啲部署真係不得不服，「嫡愛心」評分高，幕後又想跑4歲馬大賽，作為練馬師咪盡力部署，先跑一場1400米然後扳上一哩，搵埋麥道朗幫手，都係嘗試跑到盡，證明咗唔得，而廐內又有「驕陽明駒」同「安騁」兩匹4歲精英，自然安排「嫡愛心」縮程跑返1200米，結果換嚟18倍分頭。至於「紅運帝王」一向同潘頓合拍，今季搏極都唔得後，尋日一搵潘頓就贏馬捧盃，單係呢啲心思，就明點解呢位練馬師可以做咁多年冠軍啦。

■山無陵