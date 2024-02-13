表情王要幫才系發市！

送兔迎龍，練馬師蘇偉賢跨年氣勢如虹，賀歲賽續以「拍馬難追」帶來冷W，最近6戰5次有馬贏。明晚派遣4匹季內未交代之馬出戰，尤其是「歡樂好友」與「宏才」兩匹位置王，練者必圖延續當前龍年好運，及早為兩駒帶來突破。

經過近6戰5次賽事有頭馬見面，蘇偉賢頭馬遞增至15W，然而季內五班頭馬多達8W，在五班只計2W的達標指引下，實際符合達標頭馬只有9W。從馬房近期整體馬匹表現復甦，練者養馬量超過60匹，下半季無論任何班次馬匹，明顯都要加快追數步伐。

歡樂好友減磅出擊

明晚龍年首次谷草夜賽，蘇偉賢頭場派出「歡樂好友」，此馬季初兩戰谷草短途得亞，其後表現尚屬穩定，但在上場潘頓胯下表現走樣，雖說起步略為受阻，練者事後認為8歲馬或許因對比前仗上名，相隔9日體力未及復原。練者賽後安排「歡樂好友」北上從化休息，保持正常砥礪，今次抖夠再跑，配上黃智弘減10磅出擊，進一步加強爭勝條件。

第4場「宏才」絕對是廐內正宗位置王，今季專攻谷草1200米，11戰8度上名，合共取得5亞3季，對上兩個月亦曾試過不足10日打疊跑，依然發揮水準繼續上名。「宏才」剛戰檔劣起步全程被頂在外疊推進，受制於慢步速形勢仍能入位，鐵馬匆匆再戰，復排有利4檔，必謀打破易位難贏宿命。

其餘兩匹參戰馬中，第2場「香飄萬里」前仗曾於谷草一哩展現走勢，勿因上場之敗掉以輕心，再配梁家俊兼排1檔，馬房勢旺變身並不為奇。