【分分制勝】五班谷草C欄1200米 原來大利呢種跑法……

近兩季跑過7場五班谷草C欄1200米賽事，賽果比較特別，統統利追忌放，例如本季3場頭馬「領航神駒」、「真感」及「妙玲瓏」俱是後發先至，故今次頭場同欄同程的五班賽，吼實後追分子為宜。

第1場五班1200米，「加飯」季初曾於田草1200米追入殿軍，雖然落後甚遠，但頭2名馬「紅旺」及「獨角獸」之後已攻陷三班，水準甚高，反映本身短途能力不弱。此駒之後不斷轉程尋求突破，不過泥地靠追吃虧，田草1400米亦嫌長多少，連敗不能作準。直到上回重返田草短途，「加飯」抽排不利14檔，即使全程游走外疊，但末段仍可維持速度，表現非差。

其實於上次角逐前，「加飯」曾往跑馬地試閘，結果按韁下輕鬆撲近，無疑該組締速偏慢，但看牠跑來彈力十足，對谷中跑道十分適應，今趟降班即轉場，自然值得期待。

另外，「加飯」今次賽前共跳3課，末段時間愈來愈快，最後試跑一課由助手緊韁捉實，仍見牠奮勇向前，步步有力，本身體重1200磅大大件，卻毫無身重感覺，論態已及戰鬥水準。希威森跑完一仗後再度效力，發揮肯定更好，可博WP。

■明治朗