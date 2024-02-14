【練馬師王】大場威完 再到細場突襲

上期賀歲賽「練馬師王」，蔡約翰再顯大場本色，旗下的「紅運帝王」及「嫡愛心」分別氣走伍廐兩匹擂台躉建功，另有「德心知遇」、「魅力知遇」及「魅力寶駒」入圍，最終取得40分，今季第7次封王，清一色在沙田取得。

翻查上季紀錄，蔡約翰曾經16次勝出「練馬師王」，當中兩次是跑馬地賽事，由此可見這個冠軍雖然集中在大場出擊，但間中也會向細場突襲，既然今次所派8駒不乏實力，當旺倉口一定搏完再搏。

蔡約翰早段把關的「健者」及「豪堡」，至今仍未打開勝門，但經常多仗熱身後，最近表現開始轉好，例如第2場的「健者」上場在田草1400米只落後兩乘，乃服役以來輸得最接近一回，4歲馬進度漸入佳境，前仗初跑谷草一哩得第4，發揮不俗，今次回師此程，大有機會提升名次，因此投注蔡約翰的「練馬師王」時，適宜於第2場開跑前「入場」落注。

蔡約翰與潘頓今季合作成績保持強勁，連同剛周一「紅運帝王」捧走賀年盃，已合共11度取勝，勝出率高達20%，今期這對冠軍組合有「旋風飛颺」及「有財有勢」攜手出擊，當然值得重視，第4場「旋風飛颺」上場跑谷草1200米追入亞軍，末段締速比頭馬「妙玲瓏」更勝一籌，表現出色，難怪馬上吸引潘頓重策。

第9場「波爾多」對上3仗跑入三甲，賠率均超過10倍，愈冷愈醒神，今仗初配賀銘年，相信火燒也不熱，騎者剛周一爆「跑得好快」食尾胡，有力重溫好夢。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.8倍

2.告東尼 4.5倍

3.方嘉柏 5.5倍

4.羅富全 6.5倍

5.伍鵬志 8.0倍

6.韋 達 18倍

7.賀 賢 18倍

8.巫偉傑 75倍

9.黎昭昇 35倍

10.大衛希斯 125倍

11.沈集成 28倍

12.蘇偉賢 65倍

13.呂健威 85倍

14.容天鵬 85倍

15.徐雨石 85倍

21.其他練馬師(葉楚航/文家良/鄭俊偉/廖康銘/丁冠豪/姚本輝) 50倍