【張基焦點】川河首駒四班揸弗

黃智弘雖然跑馬地作賽經驗不多，但現階段有10磅減始終有極大優勢，今次亦有不少實力坐騎，「川河首駒」落到四班優勢頗為明顯，機會樂觀；「天火同人」近期演出穩定，配合減磅戰鬥力大增。另外，「顏色大皇」轉跑谷草有級數。「還看今朝」健康已無問題且強配潘頓，已屆交代時。

第3場四班1650米，「川河首駒」季初曾於三班同程入Q，最近亦一再於田草三班賽事跑近，今次落到四班肯定有着數，再配合有10磅減的黃智弘，既然馬房之前亦有將跑法類近的「精彩動力」交由其發揮，不用懷疑決心，況且同場對手平平，最強對手「富喜來」抽9檔，「川河首駒」形勢大利，值得捧場。

第6場四班1000米，「天火同人」狀態回勇後可以維持一段時間，如今在四班減夠分明顯求交代，今次抽4檔起步，可以順走亦能跟馬走，跑法相當彈性，剛戰受制於重磅僅敗，今次減10磅出擊，機會坐二望一。

第5場三班1200米，義勇軍盃，「顏色大皇」愈跑愈弗，近兩場跑田草同程水準甚高，根據其外地跑法可以稍留，只是今次轉場冇馬走，慢放亦無問題，大勇當起之馬，機會壓一。

第8場三班1200米，「還看今朝」做完喉部手術後，今季演出算穩定，剛戰出閘失地甚多亦追至第5名，證明羊毛面箍有用，今次立即由潘頓接手，決心極大，抽外檔仍具贏面。