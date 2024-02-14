【進階選項】顏色大皇2檔可放到

免年尾手風欠順的希威森及艾道拿，在剛戰大年初三發龍威，前者在港100W最終都是靜靜地爆冷贏得；後者則跑出兩場高水準賽事，兩匹頭馬「加州偟者」及「嫡愛心」季內追過不止一次，錯失這口過千元孖寶只怪自己定力不夠，有時賽馬同樣是堅持就是勝利。今次初六夜賽戲碼一如上周三極之平淡，全日最高班是第三班，其中1200米便分拆兩組，第5場東廐「顏色大皇」雖然馬匹體重比較輕，但其同母半兄「波爾多」亦是不足千一磅馬，分別是「顏色大皇」剛轉4歲不久，目前未夠熟仍然靠速度跑短途爭功，其實「波爾多」年幼時亦是在英國跑短途賽，之不過隨着年齡增長愈跑愈長。因此有理由相信，將來「顏色大皇」扳上1400米甚至一哩肯定更合腳法。

今季「顏色大皇」復出谷草1200米排11檔亦幾乎勝出，只負於已熱身的「幸運旅程」。近仗轉交希威森接手跑田草俱接近，足證人馬合拍，上場快放第3賽後再被減1分，今重返谷草有2檔好位，出閘後可輕易貼欄領放，配合馬房近期全面回勇，有力打開勝門。

第7場潘頓選騎初出馬「精明選擇」，賀銘年則繼續策「真感」，故「鄉村樂韻」重回艾道拿手中。上場入位前艾道拿已跑兩次都排大外檔，1月10日走光後，上仗8.7倍以短距離僅敗得季軍，進度一如大部分蔡廐質新馬合乎預期。今次雖然排9檔，但既然剛戰騎者兩匹都是靠攝位贏馬，跑馬好奇妙，手風順時每見走位得心應手。這件綵衣兼派斯貨源，正常落地頭幾場已需交代，同場有近績馬多，大樹好遮蔭。