【獨門秘技】伍鵬志谷草反擊戰

賀歲賽擺下重兵的前領練馬師伍鵬志，11駒出賽只得3亞2季，其中兩匹亞軍「綠族無限」及「錶之銀河」皆為不足2倍全熱門，可惜都敗於蔡廐馬蹄下，蔡廐目前29W已上至第4位，落後伍廐18W，看似頗多實際大家都知蔡廐全面開火時之厲害，曾做過蔡廐副練的伍鵬志當然知道，雖然爭冠要3至4月才明朗，但起碼要呢兩個月頂住蔡廐攻勢，爭冠才有希望，今期伍廐陣容不弱，3駒用最佳拍檔田泰安，不妨多加留意。

第6場四班1000米，「運來勇士」唯一勝仗季初同程取得，擊退「快如龍」水準不俗，大前仗三班同程亦可與「帖木兒」串Ｑ而挫「萬眾開心」，速度夠快只要場地稍利前利便賺盡形勢，今仗重返四班作賽，穩位望贏。

第9場三班1800米，「都靈福星」季初谷草贏完大長途稍作回氣，上仗縮番落一哩有難度，但竟可後追得季軍，其實之前一仗谷草1800米，後追雖然只得第5名，但造全場最快末段只輸個多馬位，證明第2輪攻勢已悄悄展開，今仗增程更合發揮。■西門獨

西門獨Q過關

第6場10運來勇士

拖 3天火同人8勝萬金12勁無敵

第9場3都靈福星

拖 9翔龍再現11港林福將12大千氣象