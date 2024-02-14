【三重彩地帶】呢條「龍」賀新歲

「赤火驍龍」回師兩捷的谷草一哩有把握得多。

第3場四班1650米，「赤火驍龍」大前仗同程受阻下獲殿輸6乘半，表面睇平平無奇，但因「極速奇兵」贏甩4乘多，故此距亞軍不足兩乘，其後兩場轉泥分別甩韁繩及勒避，洗底後回師強項，睇番上季兩捷同程分別評41及49分，現評45分隨時可起作用，蘇偉賢這匹冷門不妨作膽。

「川河首駒」季初跟其後攻陷二班的「自力更生」串Q，本身卻降至四班，加埋黃智弘減磅，相當着數。徐廐今晚不乏邊線分子，「中華叻叻」路合可兼顧。「豪堡」及「富喜來」都有田轉谷賺級數的概念。

第7場四班1200米，「真感」投黎昭昇馬房後固然更上層樓，最厲害是放追皆宜，6檔可攻可守，三甲穩陣。複膽另一匹屬意「新幹線」，前次同程贏甩，再出走樣，韋廐新勝馬水準反覆見怪不怪，計質上三班只是遲早問題，隔紗後換湯普新火燒都唔熱，回馬槍要防。

「風中勁松」上次10檔沿途外疊仍跑第4，轉倉後未繼纜，今次4檔理想得多。「萬事靚」同程能拋甩「凌厲」實力唔懷疑，但要睇際遇，今次1檔守好位，跟贏馬一役相似。「南區旺」季內初出，季中打後體力因素愈來愈具影響力。「鄉村樂韻」初踏升軌的蔡廐馬多數向上。■海東