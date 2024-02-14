【J臣研究所】港林福將轉場正晒

澳紐之旅接近一個月，執筆時終於回港，喺嗰邊冇咩慣唔慣，係少咗啖湯水飲吓爭少少，而返到嚟正好係歐聯賽事開打，終可以安安樂樂咁睇場波。

大年初六繼續有賽事，同大家睇尾兩場。「常常有餘」久歷一季多終於贏馬，但事後睇番該場賽事水準平平，而且呢類中年馬千辛萬苦搏到一場勝仗，打後一兩場多數要回一回，今場絕對唔可以用佢做膽。「還看今朝」上季初出聲勢凌厲，但其後健康受挫折，不過睇佢上場直路賽追勢咁勁，應該都養得番，引到潘頓出手睇嚟鬥志鮮明。「正氣青驅」今場最抵買，自來港後僅首兩戰失獎金，非常準繩，雖然計馬三班略有不足，但筆者都不下一次講過，今季三四班虛線模糊，唔少四班頂馬上三班負輕磅都夠贏，今場再有磅減更着數。「以戰得勝」遇弱組都跑得好，未必需要落班先搏。

尾場輕磅馬主宰大局，「港林福將」近兩戰1600米俱僅敗，對手絕對唔弱，道理上均速馬轉戰谷草仲好跑。「大千氣象」上場雖贏四班弱組，但姿態實在驚人，進步馬升班負輕磅應更好跑。「美麗滿滿」上仗慢步速下追好多，搵到最啱跑法，今場如非又換人會更有信心。「翔龍再現」上場勁到唔似真，但馬房配合攻勢潘頓肯騎，都要畀個位佢。「中華英雄」上場未能跟前當冇跑過，1檔同場又少快馬，有力爭一席。