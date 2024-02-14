【投注見解】姚本輝精英打天下

還記得兔年首個谷草夜賽，姚本輝以熱門分子「同盟力量」先拔頭籌，繼而再以冷門「旌鷹」食出尾胡，新正頭好事成雙。大家不用理會姚本輝會否食過翻尋味，反正更要相信是他最近這輪攻勢十分強勁。姚廐今年元旦日連贏7期之後於1月24日斷纜，而1月28日再度報捷至今又連贏了5期，單單2024年姚本輝已累積16W，成績傲視同儕。

既然殺得性起，繼續吼實這位華籍倉主乃明智之舉。第1場五班1200米，全場只有「怪獸豪俠」今季贏過，而所贏又不是今戰途程，可想而知這場五班賽事有多混亂，也可預期是沒有重心場合。

可博一博姚本輝旗下邊線馬「飛躍精英」，牠在港上陣10次僅跑獲1季，唯一上名正是在今次所跑的谷草1200米取得。前仗配楊明綸跑四班同程，由於排10檔起步，惟有一早搶出，守在二疊沒有遮擋的第2位，入直路鞍上人催策下加速上前，跑至最後200米，放頭的「創奇蹟」乏力轉弱，反而「飛躍精英」衝勢卻似模似樣，雖然最終也被頭二馬所趕過，但能跑獲這個季軍已有交代，賽後被減1分至39分落五班。姚本輝未有安排這匹4歲馬再出跑此程，反而改攻泥地，換來一場大敗賽績洗底，今番重新鎖定谷草1200米，有四班上名賽績支持，今番跑五班若贏出絕不意外。

■梓忠