【分秒在握】潘頓接手有歡呼聲

潘頓與「美麗」系有多密切，相信也不用筆者再贅述，今次第2場的「美麗歡聲」，爆大冷贏完之後，一連兩仗均跑季軍未能添食，連番搏失後今次找來潘頓助拳，雖然排10檔有一定難度，但以鞍上人走位，應有力成功補中。

上季9戰次次大敗的「美麗歡聲」，評分雖然急降，但來到今季初，其實表現亦無起色，首4仗最叻只跑第8名。不過，當此駒由上季的75分減至41分後，馬匹在谷中一哩配上陳嘉熙，後上以超強衝刺力擒「鐵三角」及「龍船快」，爆出48倍大冷W。而此駒贏馬一役，無疑係有點賺了偏快步速，不過此駒贏完再出谷中一哩，仍舊配陳嘉熙之下，仍然跑得第3名，而這一仗的意義，最主要係反映馬匹確認已找到支持位，而非偶一為之的爆大冷。

上仗「美麗歡聲」換上班德禮再跑谷中一哩，可惜卻抽了個10檔，騎者為免被頂在外疊，早段搶前亦係合理做法，但馬匹跟前之下，卻要全程走二疊望空，結果直路內閃難騎之下，仍能夠保住一席季軍，表現已相當不俗。

來到今次，「美麗歡聲」換上潘頓，而環顧今次同場對手，快馬根本不多，因此「美麗歡聲」縱排10檔，估計亦可以從容切入，有過上次全程望空仍跑得好的經驗，今次無論係自領還是跟前守好位，相信「美麗歡聲」仍會交出好表現。

■長風

第2場 8美麗歡聲 3赤馬雄風

11健者 6長發