11駒出戰酋長錦標 將王編7號排7檔

「將王」將於本周末响卡塔爾雷恩馬場，衞冕當地G1酋長錦標，今屆賽事參戰11駒，盡皆海外賽駒，排位抽籤儀式昨日舉行，而為港爭光嘅「將王」，7號馬排7檔，並將交由沈拿原裝人馬衛冕。

雖然今場酋長錦標，响國際分級賽評級，只屬於一場2400米國際三級賽，依然星光熠熠，對比上屆12駒參戰之酋長錦標，卡塔爾主場尚且有2匹主隊賽駒，不過今年就清一色係外族天下。

亞洲區4匹代表，除咗香港賽駒「將王」擺擂台，日本亦有3駒：3「北橋」(岩田康誠，4檔)、9「輕風飛」(莫雷拉、11檔)、11「里見光耀」(村田將雅，5檔)。

其餘參賽馬匹都係來自英愛，當中由卡塔爾酋長Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani掌舵，名下近年响英國大展拳腳嘅Wathnan Racing，派出3駒响主場出擊：1「夢迴」(莫艾誠、8檔)、8小巧勁力(巴米高、1檔)、10Jeff Koons(畢顯內、9檔)。

高多芬亦有2駒列陣，分別為4「情與榮」(馬昆、2檔)、6「桀驁之戀」(布宜學、10檔)，再加上沙德韋爾派出2「易勝利」(高俊誠、6檔)、與及古摩亞旗下5「海角遠景」(莫雅、3檔)。

比起去屆參賽陣容，新一屆馬匹級數以至戰鬥力大幅提升，睇嚟「將王」力圖衞冕，將會遇上嚴峻考驗。