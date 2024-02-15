法國聖安利爾大賽降格G2 英聯邦盃地位危危乎

「鯊中鋒」上季捧走之英聯邦盃，不排除明年有降格G2可能。

歐洲分級賽評審委員會(European Pattern Committee)，日前完成了歐洲各地分級賽檢討，並因應分級賽水準，升級或降格賽事，得以進一步確保各項分級賽水平。

然而歷來分級賽，降格易升格難，新一輪檢討結果，只有2場賽事升格，分別是4月於愛爾蘭納雲舉行三歲雌馬賽Salsabil錦標，獲升格三級賽，另於丹麥Klampenborg馬場的黃金一哩賽獲升格為表列賽。尚有一項7月於高運園舉行之2400米表列賽，亦為新增之雌馬表列賽。

至於各地降格分級賽為數不少，當中以三級賽或表列賽水平變動最多，然而首當其衝，卻要數5月中舉行之G1法國聖安利爾大賽，新季將會降格成為G2，由於近3季前4名馬匹平均值，俱低於3歲雌馬賽所設定之111分水平，降格在所難免。

歐洲分級賽評審委員會，更將42場賽事列為降格危險賽事、英國3場、愛爾蘭5場、法國6場、德國5、土耳其1場、意大利更加有20場。

英國被列入瀕臨降格危險3場賽事，竟包括皇家雅士谷賽期之中，由短途馬匹出戰之G1英聯邦盃，另外還有G2神殿錦標，以及G3車士達銀瓶將被關注，假如新一季前4馬匹平均值指標未有改善，2025年將有機會降格。

此外，英國賽馬會，提交擬將英國冠軍長途盃及約克市錦標兩項二級賽，升格為一級賽的申請，然而最終未獲批准。